Jovem é preso em flagrante após roubar farmácia no Papicu, em Fortaleza

Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante na noite desse sábado, 12, em Fortaleza, após roubar uma farmácia no bairro Papicu. De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PM-CE), equipe de policiais fazia patrulhamento de rotina nas proximidades do estabelecimento quando foi informada sobre o assalto que havia acontecido há poucos instantes. O suspeito havia fugido do local a pé, segundo testemunhas que presenciaram a ação.

Após o início das buscas, o jovem foi encontrado a cerca de dois quarteirões da farmácia. No momento da abordagem, os policiais encontraram com ele um simulacro de arma de fogo – utilizado no crime, três aparelhos celulares, duas lâminas de barbear, cinco pacotes de preservativo e seis caixas de um medicamento tarja preta. Conforme a PM-CE, os produtos levados da drogaria já foram devolvidos aos responsáveis pelo estabelecimento.

Depois do flagrante, o jovem foi conduzido para o 2º Distrito Policial (DP) da Capital, no Meireles, de onde seguiu para uma unidade prisional da região. Ele foi autuado pelos crimes de roubo e dano material, já que, segundo a PM-CE, também teria danificado a parte interna da viatura policial durante a condução até ao 2º DP. O jovem não possuía antecedentes criminais.

