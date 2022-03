Polícia apreende adolescente suspeito de participação em homicídio de taxista

A Polícia Militar do Ceará apreendeu, na noite desse sábado, 12, um adolescente de 16 anos. Ele é suspeito de participação no assassinato de um taxista de 39 anos, que foi morto ontem a tiros, enquanto fazia uma corrida no bairro José Bonifácio, em Fortaleza.



De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS), o passageiro, que possui passagens na polícia por tráfico de drogas, roubo e furto não foi atingido pelos disparos.



A apreensão do adolescente aconteceu após diligências dos policiais, que o encontraram trafegando em carro supostamente usado no crime. Após a apreensão, ele foi conduzido para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde um ato infracional análogo ao crime de homicídio foi lavrado contra ele.

O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.



Disque-Denúncia: 181



WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181



Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP): (85) 3257-4807

Abaixo, nota da SSPDS sobre o caso

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) apreendeu, na noite desse sábado (12), um adolescente de 16 anos suspeito de envolvimento na morte de um taxista, registrada no bairro José Bonifácio - Área Integrada de Segurança 5 (AIS 5) de Fortaleza. Conforme informações preliminares, a vítima, de 39 anos, foi atingida por disparos de arma de fogo, quando realizava uma corrida pela região. O motorista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o passageiro, que possui passagens por tráfico de drogas, roubo e furto, não foi atingido. Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), da PMCE e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e realizaram os primeiros levantamentos no local.

Após diligências, o adolescente foi capturado trafegando em um carro que teria sido utilizado no crime. Ele foi conduzido para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde um Ato Infracional análogo ao crime de homicídio foi lavrado contra ele. Um inquérito policial foi instaurado no DHPP, unidade que apura as circunstâncias do crime. Mais detalhes serão repassados em momento oportuno para não comprometer os trabalhos investigativos em andamento.

