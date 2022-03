Idoso que importunava ex-namorada com transferências via Pix é preso em Fortaleza

Homem de 67 anos enviava Pix com mensagens nas descrições de pagamento afirmando estar com saudade e pedindo que a ex-companheira retirasse processo contra ele

Por meio de transferências bancárias, um homem de 67 anos importunava a ex-namorada, de 56 anos, em Fortaleza. A vítima possuía medida protetiva. Ao denunciar o criminoso, ela desencadeou investigação da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), que resultou na prisão do idoso nessa terça-feira, 8, Dia da Mulher.

A captura aconteceu por meio de mandado de prisão preventiva, no bairro Damas. O inquérito policial foi concluído na quarta-feira, 9. Os levantamentos sobre o caso apontam que o homem não aceitava o fim do relacionamento e começou a ameaçar a ex-companheira com mensagens e ligações.

A vítima havia terminado o relacionamento há quatro meses e fez o bloqueio das redes sociais e ligações do ex. Ela registrou a ocorrência e solicitou as medidas protetivas, no entanto, o homem permaneceu enviando mensagens por meio de PIX. As transferências de R$ 0,01 centavos e de R$ 1,50 vinham com descrições como: "Estou morrendo de sa" ou "Pare esse processo".

"O idoso, que possui antecedentes criminais pelo crime de estelionato e que estava ciente do descumprimento da medida protetiva de urgência em favor da vítima, foi capturado em sua residência no bairro Damas", informou a Polícia Civil.



O homem foi levado à DDM de Fortaleza e permanece à disposição da Justiça.

