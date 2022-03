Criminoso invade casa por telhado e esfaqueia duas mulheres no Conjunto Palmeiras, em Fortaleza

As duas vítimas foram socorridas á Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do São Cristóvão. Uma delas morreu e a outra permanece internada

Um criminoso invadiu uma residência no bairro Conjunto Palmeiras, em Fortaleza, e esfaqueou duas mulheres, de 30 e 25 anos de idade. Uma delas morreu, a outra sobreviveu e está internada em uma unidade hospitalar. O caso foi registrado nesta quinta-feira, 10.

A vítima que morreu tinha 30 anos de idade. (Foto: via WhatsApp O POVO )



As duas vítimas foram socorridas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do São Cristóvão. Conforme O POVO apurou, os vizinhos não relataram qualquer tipo de motivação ou de suspeita em relação ao autor do crime.

Na porta da casa que tornou-se o local do crime há um cartaz de luto e um laço preto. O POVO solicitou informações sobre o caso à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda resposta.





