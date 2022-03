Mulher morre e homem fica ferido durante acidente com ônibus no Bonsucesso

A Autarquia Municipal de Transito e Serviços Públicos (AMC) realiza atendimento no local para o controle do trânsito

Um acidente entre um ônibus e uma motocicleta deixou uma mulher morta e um homem ferido, na manhã desta quarta-feira, 9, no bairro Bonsucesso, em Fortaleza. O caso foi registrado na avenida Augusto dos Anjos.



Uma ambulância do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) realizava os primeiros socorros.

Sobre o assunto Carreta estacionada perde controle e atinge três carros de luxo em Fortaleza; veja vídeo

Criminosos assaltam ônibus, se fingem de passageiros e trocam tiros com a Guarda Municipal na BR-116

Após caminhão arrastar fios e postes na Beira Mar, técnicos da Enel fazem reparos no local

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Autarquia Municipal de Transito e Serviços Públicos (AMC) realiza atendimento no local para o controle do trânsito. As primeiras imagens do acidente identificavam profissionais de saúde tentando orientar o tráfego na área para realizar os primeiros socorros.

Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente. Muitos curiosos estiveram no local e registraram a aglomeração em fotografias e vídeos.