Criminosos assaltam ônibus, se fingem de passageiros e trocam tiros com a Guarda Municipal na BR-116

Criminosos roubaram um coletivo na BR-116 durante um congestionamento, se fingiram de passageiros e acabaram se deparando com a Guarda Municipal de Fortaleza durante a fuga. Na ocasião, eles renderam um motorista em um posto de combustível e levaram um prisma vermelho. Houve perseguição e troca de tiros na manhã desta sexta-feira, 4.



Conforme O POVO apurou, houve um acidente na BR-116, por volta das 8 horas, quando se formou um longo congestionamento. A viatura da Guarda Municipal de Fortaleza passava pelo local e visualizou muitas pessoas saindo do ônibus. Um dos criminosos avisou para os agentes que o veículo havia sofrido abordagem de assaltantes, que teriam corrido após o crime.

As verdadeiras vítimas e passageiros do coletivo então gritaram aos agentes que os assaltantes se passavam por vítimas e estavam fugindo. Os guardas municipais saíram em perseguição dos indivíduos e houve intensa troca de tiros em meio ao congestionamento.

Os criminosos foram até um posto de combustível no quilômetro sete, renderam um motorista e fugiram no veículo roubado. Estilhaços das balas atingiram a loja de conveniência do posto e, no momento do tiroteio, o estabelecimento estava lotado.

O carro foi encontrado abandonado na área do Jangurussu. A ocorrência segue em andamento e os agentes de segurança procuram pela dupla de criminosos.

Uma equipe do Grupo Tático Motorizado (GTAM) da Guarda Municipal de Fortaleza, que estava em deslocamento pela BR 116 sentido centro, se deparou com populares desembarcando de um ônibus no engarrafamento.



Os agentes desembarcaram das motocicletas para averiguar a situação e foram informados pelos passageiros que o ônibus tinha sido assaltado e mostram os suspeitos fugindo para outro lado da via.

A equipe ao identificar os suspeitos do outro lado da BR116 parou os veículos na tentativa de realizar a abordagem, ao ver os guardas os suspeitos atiraram contra a composição que precisou realizar disparos na tentativa de neutralizar a ameaça.



Os dois assaltantes furtaram um veículo Chevrolet Prisma vermelho, que estava na fila para abastecimento no posto de gasolina e empreenderam fuga. O veículo foi localizado minutos depois no bairro Barroso e os suspeitos não foram localizados.

