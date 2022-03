8 kg de cocaína apreendidos com passageiro no Aeroporto de Fortaleza

Equipes da Receita Federal apreenderam, por volta das 21 horas dessa terça-feira, 8, no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza 8,2 kg de cocaína na bagagem de passageiro do voo Fortaleza-Guarulhos, com conexão internacional para Doha, no Catar.

As equipes atuam no aeroporto, na Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho, e suspeitaram da bagagem — que foi inspecionada inicialmente no scanner de pista e submetida ao escrutínio do agente canino Ithor. O homem tentava camuflar a substância no enchimento de diversos colchonetes. A bagagem havia sido despachada no check-in em Fortaleza diretamente para Doha.

Após a descoberta, o passageiro foi detido e a bagagem aberta em sua presença. Os agentes aplicaram um teste químico para cocaína, que confirmou a suspeita do cão, e encaminharam o passageiro e a droga à Polícia Federal.

