Barbalha está em alerta com aumento de casos de arboviroses

Nesta terça-feira, 22, o jornalista Farias Júnior, da Rádio CBN Cariri, entrevistou a coordenadora da vigilância epidemiológica de Barbalha, Pollinneide Simões. Ela afirmou que há maior incidência das arboviroses na região do Cariri, com ênfase na cidade de Barbalha.





Segundo a Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa), foi registrado um aumento de 153% nos casos de arboviroses no Estado, como dengue, zika e chikungunya. A maior incidência dessas doenças está no município de Barbalha.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Mosquito: repelente natural e caseiro funciona contra pernilongo?

Como funcionam as máquinas fumacê?

Sesa inicia operação fumacê no Cariri após crescente de casos de arboviroses no Estado

Ceará tem aumento de 153,2% nos casos de arboviroses nas cinco primeiras semanas do ano



Em entrevista, a coordenadora explica que “a partir dos números crescentes notificados, foram feitas reuniões com atenção básica, onde foi pedido uma força tarefa para ampliar essas notificações. Assim, estão sendo feitas as sorologias e o PCR-RT para pesquisa viral”. De acordo com Pollinneide, das 45 amostras de PCR-RT recolhidas, 18 foram positivas para chikungunya, o que confirma que o vírus é "circulante no momento”.



Mediante as estatísticas, estão sendo feitas ações educativas em parceria com os agentes de saúde do Município e a Secretaria do Meio Ambiente e da Educação. Pollinneide conta, que também há o trabalho de retirada de entulhos e de máquinas de UBV (Carros fumacê), que já seguem para seu terceiro e último ciclo.

Maior demanda nas unidades de saúde



A coordenadora da vigilância epidemiológica de Barbalha reitera sobre a alta procura de serviços nas principais unidades de saúde na Cidade. “A demanda aumentou bastante, no entanto, todas as unidades de saúde estão aptas para acolher os usuários. Nas unidades é feita a triagem e em seguida os pacientes são encaminhados para realização da sorologia mediante aos dias de sintoma”, detalhou.

Pollinneide pede conscientização da população. "Para que todo trabalho que tem sido feito até agora não venha a se perder”, finaliza.



Tags