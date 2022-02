Vigilância alerta sobre aumento de casos de chikungunya e dengue no Jardim das Oliveiras

Na próxima segunda-feira, 28, cerca de 140 agentes de endemias vão percorrer o bairro Jardim das Oliveiras, em Fortaleza, com ações educativas em prol do combate ao Aedes aegypti. Em busca de evitar surtos de chikungunya e dengue no bairro, a Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), vai intensificar a busca por focos do mosquito. A estimativa é de alcançar mais de 13 mil imóveis na região.

De acordo com balanço preliminar que antecede as atividades de eliminação focal, realizado pelas equipes de vigilância ambiental e riscos biológicos em aproximadamente 2 mil imóveis pesquisados, cerca de 20 moradores apresentaram sintomas característicos das doenças ocasionadas pelo mosquito Aedes aegypti.

Assim, o coordenador de Vigilância em Saúde, Nélio Morais, reforça que a Prefeitura e a população devem agir juntos para minimizar o ciclo reprodutivo do mosquito e encerrar a disseminação da doença na região.

No bairro, serão realizadas ações educativas e de combate ao mosquito, com orientações sobre a necessidade de manter a atenção para eliminação de possíveis focos do mosquito. Na ocasião, também será realizada a operação Quintal Limpo, na qual os agentes irão distribuir sacos plásticos vazios para recolhimento de materiais inservíveis e, no dia seguinte, o lixo acumulado pela população será recolhido pelo caminhão de coleta da Regional.

Durante as atividades, haverá também a aplicação de larvicidas e do inseticida UBV em sistema Aerosystem, composto por um sistema apropriado para aplicação de produtos químicos dentro das residências.



