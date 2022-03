Gerente de banco é capturado por criminosos e localizado pela Polícia horas depois

O gerente de uma agência bancária foi capturado por criminosos na noite da sexta-feira, 5, no bairro de Fátima, em Fortaleza. De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi localizada horas depois.

O gerente de 40 anos de idade foi abordado por homens armados. De acordo com a Polícia Civil, mais informações serão repassadas "em momento oportuno para não comprometer os trabalhos policiais, que estão em andamento", ressalta.

Sobre o assunto

Imagens de segurança mostram o momento que a vítima é arrebatada depois de sair do próprio veículo. O gerente sai do carro e fica em uma calçada. Os indivíduos param em um outro automóvel e abordam a vítima. Parte dos indivíduos obrigam o gerente a entrar no próprio carro e seguem no veículo junto do homem. Os outros permanecem no carro de apoio.

