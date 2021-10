Homem que fingiu próprio sequestro teria tentado extorquir R$ 30 mil do patrão

O motorista Vilamar da Silva, 32 anos, foi encontrado na noite dessa quinta-feira, 28, em Teresina. O homem estava desaparecido desde segunda-feira, quando saiu para receber pagamentos e não voltou para o mercadinho onde trabalhava há três meses, no bairro Presidente Kennedy, ou para casa. Segundo a Polícia Civil do Ceará (PCCE), ele forjou o próprio sequestro na tentativa de extorquir R$ 30 mil do patrão.

De acordo com as investigações, na segunda-feira, Vilamar havia recebido R$ 5 mil de clientes e fugiu para Quixadá com o veículo da empresa. No dia seguinte, deixou o carro no município do Interior e retornou para Fortaleza.

"Ontem, o patrão dele recebeu por Instagram uma mensagem dizendo que, se não fosse paga a quantia de R$ 30 mil, o rapaz seria morto", contou em entrevista coletiva o delegado Harley Filho, diretor do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa. "Conseguimos localização dele por meio do nosso serviço de inteligência e constatamos que ele estava em Teresina", completa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Durante a noite dessa quinta, a Polícia Civil do Piauí chegou ao endereço onde Vilamar se escondia e o conduziu para a delegacia. "Na confissão, ele alegou que estava devendo para agiotas", adiciona o delegado. Ele deve responder por apropriação indébita qualificada e extorsão.

*Com informações da repórter Angélica Feitosa

Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui