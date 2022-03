"Fala com sabedoria, ensina com amor": Campanha da Fraternidade 2022 é lançada com foco em Educação

A Arquidiocese de Fortaleza lançou oficialmente na manhã desta quinta-feira, 3, a Campanha da Fraternidade de 2022. O tema deste ano é "Fraternidade e Educação", com o lema bíblico "Fala com sabedoria, ensina com amor". Segundo a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), o objetivo geral da Campanha é promover diálogos a partir da realidade educativa do Brasil, propondo caminhos em favor do humanismo integral e solidário.

Durante o lançamento, o arcebispo de Fortaleza, Dom José Antonio Aparecido Tosi Marques, enfatizou que a ação não trata somente das escolas, no sentido sistemático do ensino. "É a família; como base primeira da formação humana; a sociedade, como corresponsável pela vida e pelo bem de todos; e é a humanidade como um todo que busca seu caminho de fraternidade", afirmou.



Sobre o assunto O que é a quaresma e por que ela é tão importante para o catolicismo?

Quaresma: período alerta para os cuidados com engasgos por espinha de peixe

Com menção ao conflito na Ucrânia, missa na Catedral de Fortaleza inicia período da Quaresma

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Também presente no evento, Rafael dos Santos Silva, sociólogo e professor da Universidade Federal do Ceará (UFC) citou artigo de opinião de sua autoria publicado no O POVO. Para o docente, o tema da Campanha vem em momento oportuno diante do cenário de redução nos investimentos nas educação pública e de consequente queda nas matrículas. Ele ressaltou que, segundo relatórios da organização da sociedade civil Todos pela Educação, o ano de 2020 foi o período com menor investimento do Ministério da Educação (MEC) no ensino básico em relação à década anterior.

A coordenadora da Associação Nacional das Escolas Cristãs (Anec) no Ceará, Irmã Patrícia Silva de Vasconcelos, lembra que essa é a terceira vez que a temática da educação será abordada na Campanha da Fraternidade. O tema já foi objeto de reflexão e ação eclesial em 1982 e 1998. "A gente vai mergulhando cada vez mais e podendo entender que, de fato, precisamos realizar práticas que ajudem as pessoas a buscar o que de melhor elas têm", opina Patrícia. "Através de tudo aquilo que a educação pode inspirar, formar e transformar, podemos contribuir para que outras pessoas realizem sua própria transformação e a da sociedade."

Origem

A Campanha da Fraternidade é realizada anualmente pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil no período da Quaresma desde 1964. Em cada ano é escolhido um tema, que define a realidade concreta a ser transformada, e um lema, que explicita em que direção se busca a transformação.



A Campanha de 2022 é impulsionada pelo Pacto Educativo Global, convocado pelo papa Francisco. O documento estimula uma educação humanizada que contribua na formação de pessoas abertas, integradas e interligadas, que sejam capazes de cuidar do meio ambiente.

Tags