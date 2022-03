O que é a quaresma e por que ela é tão importante para o catolicismo?

O período da Quaresma é a fase que vai do fim do Carnaval até a Semana Santa. Este ciclo representa para os fiéis do catolicismo o preparo espiritual para a Páscoa. É marcado por três momentos importantes: a preparação, a celebração e o prolongamento. Durante os 40 dias que antecedem a Semana Santa e a Páscoa, os cristãos relembram os 40 dias que Jesus Cristo passou no deserto. É um momento voltado para reflexões e serviços religiosos como orações, caridade e abstinência de carne.

O Coordenador de Comunicação da Arquidiocese de Fortaleza, padre Vanderlúcio Souza, explica qual o significado da Quaresma para o catolicismo: “A Quaresma é um período de 40 dias instituído desde o início da Igreja que se caracteriza como uma preparação intensa para a celebração da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Durante este período, o fiel é chamado a viver de um modo especial a penitência da oração, do jejum (para nos fortalecer espiritualmente) e da esmola (a caridade na prática)”.

O padre explica ainda como a igreja vai trabalhar com os fiéis durante este período que antecede a Páscoa. “A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) anualmente propõe a Campanha da Fraternidade, que este ano tem como tema: A Fraternidade e a Educação. O lema é: Fala com Sabedoria, Ensina com Amor”.

Segundo ele, a Arquidiocese de Fortaleza realiza ainda neste ano sua primeira Jornada Penitencial, que é um incentivo aos fiéis para buscarem o Sacramento da Reconciliação (confissão). “Nesta jornada também nos unimos em oração e jejum pela Paz na Ucrânia”, acrescenta ele.

