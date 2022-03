Por problemas estruturais em prédio, Ministério da Saúde no Ceará muda de sede

Funcionários da Superintendência do Ministério da Saúde no Ceará devem mudar de local de trabalho em breve. O prédio do órgão, localizado na rua do Rosário, no Centro de Fortaleza, recebeu um relatório técnico da Defesa Civil em outubro de 2021 indicando a necessidade de reformas estruturais. De acordo com o superintendente, Roberto Rocha de Araújo, manutenções estão sendo realizadas, mas a mudança dos trabalhadores para o prédio do Ministério da Economia já está certa.

“Já tomamos providência desde que tomamos conhecimento. Todas as medidas estruturais de manutenção estão sendo tomadas”, disse o superintendente ao O POVO. Segundo a Defesa Civil, após a notificação sobre os problemas na estrutura, o responsável pela edificação pediu um prazo de 180 dias para fazer os reparos e “eliminar qualquer risco”.

No dia 30 de novembro, o órgão deferiu o pedido e ficou aguardando as obras. Nesta quinta-feira, 3, a Defesa Civil deve retornar ao prédio para verificar novamente as estruturas. “Caso as obras não tenham sido iniciadas, o responsável pela edificação será notificado novamente, havendo a possibilidade de interdição, caso os riscos tenham se agravado”, afirmou o órgão em nota.

O prédio tem aproximadamente 60 anos e é uma propriedade do Ministério da Economia, conforme dito por Roberto Rocha. Ele não sabe se mesmo com a mudança de sede do Ministério da Saúde o edifício será reformado. O Ministério da Economia foi questionado, mas não respondeu até a publicação desta matéria.

Problemas na estrutura já tinham sido apontados

Em 2015, o diretor do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal no Estado do Ceará (Sintsef), Flávio Inácio de Lima, enviou um ofício para a superintendência do Ministério da Saúde informando sobre a preocupação com as estruturas do prédio. O mesmo foi feito para o prédio da Fundação Nacional da Saúde (Funasa), no bairro Jacarecanga.

Flávio conta que o trabalho de restauração do prédio da Funasa foi aprovado e deve começar em breve. Já no edifício do Ministério da Saúde, ele afirma não ter conhecimento. “As condições de trabalho aqui da Rua do Rosário são sem condições. A fiação é muito antiga, os ar-condicionados muito antigos. É uma coisa preocupante.”

Segundo Flávio, dois princípios de incêndio foram registrados no prédio recentemente. No entanto, Roberto nega, afirmando que houve apenas um curto-circuito em uma tomada. Ainda não há data certa para que a mudança dos funcionários aconteça, já que isso depende de um cronograma do Ministério da Economia. Todos estão em regime de teletrabalho, conforme o superintendente.



