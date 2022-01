Caixa d’água em casarão abandonado preocupa moradores de prédio em Fortaleza

Próximo à garagem do condomínio, pedaços do equipamento estão caindo no imóvel e já fez com que quatro carros fossem realocados para vagas mais distantes do local

Moradores de um prédio de 15 andares na avenida Francisco Sá, no bairro Jacarecanga, em Fortaleza, estão preocupados com o possível desabamento de uma caixa d’água, que está com a estrutura com sinais de deterioração. O equipamento, localizado em um casarão abandonado, fica colado a uma das paredes do imóvel, onde estão as vagas de garagem dos condôminos.

Conforme imagens recebidas pelo O POVO, pedaços da estrutura da caixa d’água estão caindo no imóvel, o que fez com que os moradores realocassem quatro carros para vagas mais distantes da caixa d’água. É possível ver ainda que existem rachaduras tanto na parede do prédio como na estrutura da caixa d’água.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Daniel Couto, síndico do imóvel, explica que os problemas com o casarão abandonado também acontecem em relação a outros aspectos, como o acúmulo de água e a proliferação de mosquitos durante o período chuvoso na Cidade. “Estamos preocupados. A estrutura está feia, tem muito mato no terreno”, disse o síndico. Ele enfatiza que os moradores estão se preparando para entrar com uma ação judicial contra os donos do casarão.

O POVO tentou entrar em contato com a imobiliária apontada pelo síndico como responsável pelo casarão, por meio de números disponibilizados no site e redes sociais oficiais da companhia, mas não teve ligações atendidas ou retornadas. A reportagem ainda buscou a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, mas não foi respondido até a publicação desta matéria.



Tags