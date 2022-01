Casa abandonada desaba parcialmente no bairro Rodolfo Teófilo, em Fortaleza

Uma casa abandonada desabou parcialmente na manhã deste domingo, 30, no bairro Rodolfo Teófilo, em Fortaleza. Agentes da Defesa Civil da Capital isolaram a área que desabou e o entorno, por conta de avarias na fiação elétrica da rua. No fim desta tarde, a Enel Distribuição Ceará direcionou uma equipe técnica ao local do incidente para avaliar o caso e tomar as medidas necessárias.

Sobre o assunto Nova Olinda: desabamento de bancos de madeira mata criança de dez anos

Caixa d’água em casarão abandonado preocupa moradores de prédio em Fortaleza

A equipe da Defesa Civil voltará ao local nesta segunda-feira, 31, para fazer uma nova avaliação. Na sequência, será feito um relatório técnico que será entregue ao responsável pelo imóvel para que a situação seja resolvida. Não foram registrados feridos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Defesa Civil alerta que deve ser acionada em caso de qualquer risco via Ciops, por meio do telefone 190. Os agentes trabalham em regime de plantão, 24 horas por dia, para atender as demandas da população.

O POVO entrou em contato com o Corpo de Bombeiros, mas o órgão disse que não foi acionado para a ocorrência.

Tags