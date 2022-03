Missas de Quarta-Feira de Cinzas: veja programação em Fortaleza

Com a baixa de dados de infecção e morte por Covid-19 em meio à pandemia, uma tradição do período de Carnaval volta a ganhar força. As missas de Quarta-Feira de Cinzas ocorrem amanhã (02/03), em diversas paróquias em Fortaleza, Região Metropolitana e Interior do Ceará.

Para a Igreja Católica Apostólica Romana, a data tem peso especial por demarcar a abertura do período conhecido como "quaresma". São 40 dias de aprofundamento nos mistérios da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo, que culminam com a Páscoa, que neste ano será em 17 de abril. A missa de Quarta-Feira de Cinzas não é um preceito, mas uma recomendação da Santa Fé. A tradição ainda dita jejum na data — que para alguns fiéis se estende por toda a quaresma.



O POVO organizou e dividiu por horários, paróquias e locais/igrejas as missas que estão programadas para Fortaleza nesta quarta-feira.

1. Paróquia São José

12 horas - Catedral Metropolitana de Fortaleza

12 horas - Igreja do Rosário



17 horas - Igreja de São Pedro

17h30min - Igreja da Prainha

18h30min - Catedral Metropolitana de Fortaleza (presidida pelo bispo dom José Antônio)

Contato: (85) 3231.4196

2. Paróquia Nossa Senhora de Fátima - Genibaú

17 horas - Igreja Matriz

19 horas - Igreja Matriz



Contato: (85) 98872.2474

3. Paróquia de São José - Passaré



17 horas - Matriz

17 horas - São José



19 horas - Nossa Senhora da Consolação



Contato: (85) 99947.1556

4. Paróquia Cristo Rei - Aldeota



17 horas



19 horas



Contato: (85) 3231.6600

5. Paróquia Bom Jesus dos Aflitos - Parangaba - Fortaleza/CE



6h30min - Igreja Matriz



17 horas - Capela Santo Expedito



17 horas - Capela Mãe do Divino Salvador



18 horas - Capela Nossa Senhora de Fátima



19 horas - Igreja Matriz

19 horas - Capela Sagrado Coração de Jesus



19 hiras - Capela Santa Cruz do Itaperi



Contato: (85) 3245.1980 ou (85) 98122.1063

6. Paróquia Nossa Senhora da Piedade - Piedade

7 horas



17 horas



19 horas

7. Paróquia Santa Paula Frassinetti - Granja Lisboa



8 horas - Matriz Santa Paula



8 horas - Comunidade São Bento

17 horas - Comunidade Sagrada Família



17 horas Comunidade São João

19 horas - Casa de Oração Maria Lêda (Fabrica Kero Mais)

19 horas - Comunidade São Sebastião

Contato: (85) 3497.0713

8. Paróquia Jesus, Maria, Jose – Antônio Bezerra

7 horas - Igreja Matriz



17 horas Capela Santa Teresinha



19 horas Capela Santa Edwiges,



19 horas Capela São Francisco das Chagas



19 horas - Igreja Matriz



Contato: (85) 3235.0552

9. Nossa Senhora de Nazaré -Montese



6h30min



17 horas



19 horas



Contato: (85) 3494.9974

10. Paróquia Nossa Senhora da Paz - Aldeota

8 horas



11 hors



16 horas



18 horas



20 horas

11. Paróquia Santo Antônio de Pádua - Pici



8 horas - Matriz



17 horas - Santo Domingos



19 horas - Matriz

19 horas - São José e São Francisco



12. Paróquia Senhor do Bonfim- Monte Castelo:

17 horas - Igreja Matriz

18 horas - Capela Santa Teresinha



19 horas - Capela Mãe Rainha



19 horas - Igreja Matriz

13. Paróquia São Francisco Xavier- Conjunto Esperança

17 horas - Comunidade Senhor do Bonfim (Marrocos)



17 horas - Comunidade Nossa Senhora das Graças (Recanto da Esperança)



17 horas - Comunidade Santo Inácio de Loyola (Planalto Vitória)



17 horas - Comunidade Sagrada Família (Apolo XI)



19 horas - Igreja Matriz (Conj. Esperança)



19 horas - Comunidade Nossa Senhora Aparecida (Jardim Fluminense)



19 horas - Comunidade São Francisco de Assis (Parque Presidente Vargas)



19 horas - Comunidade São José de Anchieta (Parque Santa Rosa)

14. Nossa Senhora Aparecida - Montese



7 horas - Santuário Nossa Senhora Aparecida

7 hors - Nossa Senhora das Vitórias



17 horas - Santuário Nossa Senhora Aparecida

19 horas - Santuário Nossa Senhora Aparecida

19 horas - Nossa Senhora Guadalupe



20 horas - Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

15. Nossa Senhora de Salete- Bela Vista



8 horas



19 horas

16. Paroquia Divino Espirito Santo- Cidade 2000



8 horas - Matriz

17 horas - Matriz



19 horas - São Francisco

17. Paróquia do Carmo- Centro



6h30min São Bernardo

7h30min - Igreja Matriz

7h30min - Capela Medianeira

12 horas - Igreja Matriz

17 horas - Igreja Matriz

18 horas - Capela Medianeira



18. Paróquia Nossa Senhora da Saúde- Mucuripe



7 horas - Matriz

8h30min - Matriz

17 horas - Matriz



18h30min - São Pedro

19 horas - Matriz

19. São José - Vila Pery

9 horas - Matriz



9 horas - São Judas



19 horas - São José Operario

19 horas - Matriz

19 horas - São Judas

20. Santíssima Trindade - Conjunto José Walter



8h30min - São José



16 horas - Matriz

19 horas - Matriz



19 horas - Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento

21. Santa Luzia- Meireles



8 horas



17 horas



19 horas

22. São Pedro - Barra do Ceará



7h30min - Nossa Senhora das Graças



19 horas - São Pedro



19 horas - São Sebastião



19 horas - São Francisco



19 horas - São José



19 horas - Nossa Senhora de Fátima

23. Santuário de Fátima- Bairro de Fátima



7 horas

9 horas

12 horas

17 horas

19 horas

24. Paróquia São Pedro e São Paulo- Jardim Guanabara



7 horas - Matriz



7 horas - São Vicente



9 horas - Rainha da Paz



17 horas - Nossa Senhora Aparecida



19 horas - Matriz

19 horas - São José

25. Paróquia Santo Antônio de Pádua - Maraponga



7 horas - Matriz



7 horas - Santo Inácio



8 horas - Champagnat



19 horas - Matriz



19h15min - Santa Edwiges

