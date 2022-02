Blitz da AMC: de 41 motoristas fiscalizados, 15 são autuados por dirigir sob efeito de álcool

Para os 15 motoristas autuados será cobrado multa no valor de R$ 2.934,70 e um ano com a carteira de motorista suspensa

Na madrugada do domingo de Carnaval, 27, 36% dos condutores abordados nos pontos de blitz da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) foram autuados por dirigir sob o efeito de bebidas alcoólicas. Na operação, dos 41 motoristas parados, 15 estavam sem condições de dirigir.

Em parceria com a Polícia Rodoviária Estadual, a AMC intensificou as fiscalizações nas principais vias com a maior presença de agentes no período de Carnaval. Nos próximos dias, até a Quarta-feira de Cinzas, 2, agentes estarão monitorando o fluxo de entrada e saída de Fortaleza.

No Brasil, segunda a legislação, a tolerância a álcool é zero, não podendo ingerir uma gota de bebida alcoólica e em seguida conduzir o veículo. O descumprimento da lei é considerado infração de natureza gravíssima, que tem o seu valor multiplicado por 10, com multa no valor de R$ 2.934,70 e retenção da carteira de motorista.

Em caso de o motorista apresentar concentração igual ou superior a 0,30 miligramas de álcool por litro de ar alveolar ou com sinais de embriaguez, o condutor será encaminhado a delegacia, onde a autoridade policial adotará as medidas legais cabíveis.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), um condutor que desrespeita a lei com um copo de cerveja tem três vezes mais chance de morrer em um sinistro do que um motorista sóbrio. O álcool torna os reflexos mais lentos, diminui a vigilância e reduz a capacidade visual, o que contribui para acidentes com alto índice de severidade.

Aglomerações

Mesmo sem o feriado de Carnaval, aglomerações foram registradas neste domingo, 27, em Fortaleza. No espigão da João Cordeiro, o OPOVO registrou movimentações intensas no local. A maioria das pessoas circulavam sem máscara e desrespeitando o distanciamento social.

