Olinda: mesmo com restrições, centenas de pessoas comemoram o Carnaval

O carnaval de Olinda é um dos mais famosos e tradicionais do País. Contudo, a prefeitura da cidade, bem como o Governo de Pernambuco instauraram restrições para conter o avanço da Covid-19. O decreto, no entanto, não foi suficiente para conter a população, que lotou as ruas da cidade Patrimônio Histórico da Humanidade.

Este ano, o estado de Pernambuco vetou qualquer tipo de festa e evento carnavalesco. Já em âmbito municipal, estão proibidas apresentações de música ao vivo, bem como o uso de equipamentos de som mecânico e eletrônico até às 6h da quinta-feira, 3. Neste fim de semana, as principais aglomerações foram registradas em Quatro Cantos, no Alto da Sé e na Rua do Amparo.

De acordo com o Jornal do Commercio, equipes de fiscalização atuaram para dispersar a população, bem como autuar estabelecimentos que promoviam as folias. No sábado, 26, um grupo foi abordado utilizando instrumentos musicais mecânicos, que foram confiscados pelos agentes de Operações do Controle Urbano. Bares da cidade, localizados na Rua do Amparo, também foram autuados por promover aglomerações. No local, centenas de pessoas comemoravam sem fazer uso de máscaras.

Ainda no sábado, um bloco improvisado chegou a sair nas ruas do Varadouro. "Eram pessoas que se juntaram com instrumentos de percussão. Seis delas foram conduzidas pela delegacia, sendo autuadas em flagrante. Encerrado o procedimento, foram liberadas e vão responder na justiça”, detalha o Coronel Pereira Neto, secretário de Segurança de Pernambuco.

Já neste domingo, 27, foi registrada aglomeração de centenas de pessoas nas ruas dos Quatro Cantos, tradicional ponto de comemoração do carnaval. Vendedoras ambulantes vendiam bebidas e pessoas circulavam sem máscara de proteção. Por volta das 17h, policiais chegaram no local e a música foi interrompida.



