Carnaval 2022: Espigão da João Cordeiro registra aglomeração

Luiza Ester Repórter do núcleo de Cultura e Entretenimento do O POVO

O Espigão da João Cordeiro, estrutura localizada na Praia de Iracema, concentrou aglomerações de pessoas na tarde deste domingo, 27. O POVO registrou o movimento intenso do local, que é atração turística da Cidade pela visão privilegiada do pôr do sol. Diversas pessoas, entre fortalezenses e turistas, circulavam sem máscaras (medida de proteção contra a Covid-19) e bem próximas umas das outras.

O fluxo no Espigão também contava com ciclistas e vendedores ambulantes. Muitos paravam para apreciar a vista ou registrar o momento em fotografias. Alguns ouviam música alta em caixas de som (como axé e funk). O público predominante era composto por jovens e adultos.

O estudante Pedro Henrique Freitas estava à passeio com a família na capital cearense. Natural de Mossoró, município do Estado do Rio Grande do Norte, ele se surpreendeu com a intensa movimentação no Espigão da João Cordeiro, pois sabia das restrições divulgadas pelo Governo do Estado do Ceará. A família parou para registrar uma fotografia rapidamente no local.

“Como é feriado, a gente resolveu aproveitar para dar uma passeada. A gente estranha um pouco pela quantidade de gente. Nós imaginávamos que ia estar lotado, mas achávamos que ia ser menos, já que tem várias restrições ainda aqui. Achávamos que ia ser menos, mas não é tanto quanto imaginávamos”, comentou o estudante.

Restrições

O último decreto sanitário foi renovado sem alterações pelo Governo do Estado do Ceará até o próximo domingo, 6. Determinações como uso de máscaras e distanciamento social continuam em vigor no Estado.

Eventos privados podem ser realizados com ocupação reduzida (até 250 pessoas em ambientes fechados e até 500 pessoas em ambientes abertos), distanciamento, uso de máscaras e conferência do Certificado Nacional de Vacinação Covid-19 acompanhado de documento oficial com foto.



