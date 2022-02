Lava-jato abandonado serve como ponto de encontro para facção; Polícia acha drogas e armas

A Polícia Militar, por meio dos policiais militares do Comando Tático Motorizado (Cotam) e do Comando de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), descobriu o ponto de encontro de integrantes de uma facção criminosa, que funcionava em um lava-jato abandonado. Ação registrada nesta terça-feira, 22, no bairro Sapiranga, em Fortaleza



apreensão de armas na Sapiranga (Foto: divulgação/Polícia Militar )



Conforme a denúncia recebida pelos policiais, na rua Doutor Waldemar Alcântara havia reunião de integrantes de facção, que usaram o lugar para uso de drogas. Depois de uma varredura, os agentes de segurança encontraram duas pistolas Tauros e uma pistola Glock 9 milímetros. Além de 180 munições calibre 180 e pasta base para cocaína.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Motorista de aplicativo e passageira são atacados por criminosos na Paupina e mulher é baleada

Suspeito de injúria racial contra funcionários de shopping em Fortaleza é preso em flagrante

Cães em situação de maus-tratos são resgatados pela polícia em Fortaleza

Os criminosos fugiram e não foram registradas prisões.

Tags