Homem encontra dois filhotes de onça-parda em estrada de Mato Grosso: "Momento inexplicável"

"Foi um momento inexplicável, uma sensação única. Quando me deparei com esses dois filhotes, disse O engenheiro agrônomo Paulo Douglas, que fez o registro

Um homem gravou dois filhotes de onça-parda às margens de uma estrada de terra no município de Cláudia, que fica cerca de 608km de Cuiabá. O engenheiro agrônomo Paulo Douglas Corrêa fez o registro dos animais no dia 7 de fevereiro, enquanto estava dentro do carro e publicou as imagens nas redes sociais.



O homem disse ao portal G1 que estava fazendo uma colheita na fazenda do sogro, que fica na região onde foi feito o flagrante. “Foi um momento inexplicável, uma sensação única. Quando me deparei com esses dois filhotes pensei até que não era verdade, mas quando parei a caminhonete e confirmei foi fenomenal. Quanto mais você olha, mais se encanta naquela pelagem, parece 3D”, disse.

No vídeo, é possível ver como o engenheiro fica impressionado com o flagrante que fez dos filhotes. "Que loucura, cara! Olha o que eu encontro aqui", fala Paulo.

A gravação não mostra se os filhotes estavam sozinhos, mas segundo o biólogo Henrique Abrahão Charles, ouvido pelo G1, é provável que a mãe dos animais estivesse caçando por perto. “Esses filhotes não estão perdidos, provavelmente a mãe estava por perto e se ele descesse do veículo ela apareceria. Ela tem um raio de proteção do filhote”, disse.