Semana dos Pobres promove distribuição de cestas básicas, refeições e atendimento médico

Em alusão ao Dia Mundial do Pobres, data celebrada no próximo dia 14 de novembro e instituída pelo Papa Francisco, a Comunidade Católica Shalom, através do "Shalom Amigo dos Pobres", vai promover uma programação especial voltada para o público mais necessitado. Intitulada como a Semana dos Pobres, a ação está prevista para ocorrer a partir desta quarta-feira, 10, com encerramento no próximo domingo, 14.



Pessoas em situação de vulnerabilidade serão contempladas com serviços de cortes de cabelo gratuitos, distribuição de cestas básicas, refeições, além de atendimento médico. Em Fortaleza, a iniciativa vai acontecer, principalmente, no Centro, na rua Floriano Peixoto, nº 1375. Outros bairros como Aldeota, Fátima, Parangaba, Parquelândia e Cidade dos Funcionários também vão realizar suas respectivas ações.

O município de Pacajus, localizado na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), também vai participar da ação. A distribuição de cestas básicas, no entanto, ocorre na casa Santa Dulce dos Pobres, no bairro Aerolândia, em Fortaleza. Ainda, o encerramento da iniciativa será marcado por uma Celebração eucarística e distribuição de refeições. Outras capitais do País também participam do projeto.

Programação

Quarta-feira (10/11):

- Evangelização a população em situação de rua no Dragão do Mar, às 19 horas;

- Atendimento itinerante dos irmãos em situação de rua da Praça do Ferreira, às 19 horas;

- Evangelização aos mais pobres no Centro de Messejana, com distribuição de sopão, às 19 horas.

Quinta-feira (11/11):

- Atendimento itinerante da população em situação de rua na Praça do Dragão do Mar, às 9 horas.

- Sopão para famílias carentes no Centro de Evangelização Shalom Estrada do Fio, às 15 horas.

Sexta-feira (12/11):

- Atendimento itinerante da população em situação de rua no Bairro Papicu.

- Evangelização na Pousada Social na rua do Imperador, às 19 horas.

Sábado (13/11):

- Atendimento itinerante à população em situação de rua na Praça da Bandeira, Praça do Ferreira e Praça da CDL, das 9 às 12 horas.

- Atendimento itinerante à população em situação de rua da Acal, às 19 horas.

- Ação social no bairro Parangaba e na Praça do Quinto Batalhão, com atendimentos de saúde, orientação jurídica, beleza e cortes de cabelo para a população em situação de rua, das 9 às 13 horas.

- Missa e Jantar Celebrando o Dia Mundial do Pobre, no Centro de Convivência Casa São Francisco, no Centro, às 17 horas.

- Distribuição de alimentos a famílias carentes em Aquiraz.

Domingo (14/11):

- Ação Social com entrega de café da manhã na Praça Otávio Bonfim, na Parquelândia, das 8 às 12 horas.



Shalom Amigo dos Pobres

Em 2020, no início da pandemia da Covid-19, a Comunidade Católica Shalom iniciou o Projeto “Shalom Amigo dos Pobres” com o objetivo de amparar, alimentar e oferecer apoio espiritual às pessoas em situação de rua que ficaram sem nenhuma assistência. Apesar da reabertura do comércio, a iniciativa reforça a necessidade de novas doações e voluntários.

O projeto, sustentado por parcerias com empresas e doações, precisa de donativos e de recursos financeiros. As formas de doação e os pontos de entrega podem ser encontrados no site amigodospobres.org, onde são recebidos alimentos, roupas, produtos de higiene em geral e pessoal, além de cobertores, toalhas, máscaras, luvas e medicações.



