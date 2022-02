Aos 24 anos, André Fernandes se vacina com 1ª dose contra covid

O deputado estadual André Fernandes (PL), de 24 anos, se vacinou contra a covid-19. O Vacine Já, da Prefeitura de Fortaleza, mostra que o parlamentar tomou a primeira dose do imunizante às 12h29min desta quinta-feira, 17. O bolsonarista era o único de 46 deputados da Assembleia Legislativa que não havia se vacinado contra o coronavírus. A infecção gerou mais de 630 mil mortes no Brasil.

No Instagram, Fernandes escreveu que com Bolsonaro, "toma no braço". Já com o PT, só "tomou no c*". O cavalo de pau no discurso em relação às vacinas é parte da estratégia eleitoral do presidente Jair Bolsonaro (PL). Um dos articuladores da campanha, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), admitiu em entrevista ao O Globo que a postura do pai produziu desgastes.

Sem qualquer amparo científico, o presidente se posicionou abertamente contra o avanço da vacinação no País, assim como contra o isolamento social e até mesmo o uso de máscaras. Bolsonaro relacionou vacinas à Aids e disse que a contaminação pela covid-19 é mais eficaz que a inoculação do imunizante. Na mais famosa frase, levantou suspeição sobre possíveis reações da vacina, associando-as à transformação de um ser humano em jacaré. Depois, disse ser uma hipérbole.

Fernandes já chamou a vacina de "picadinha" no contexto de uma postagem contrária ao passaporte sanitário. "Se de acordo com a nova narrativa a única utilidade das picadinhas é deixar os sintomas da doença mais leves, e não mais evitar o contágio e a transmissão, qual a necessidade da exigência de que terceiros também tenham que passar pela 'picadinha'?"



Vai poder acessar o plenário da Assembleia?

Portaria 14/2022, assinada pelo deputado Antonio Granja (PDT), determina que a entrada na Casa está condicionada à apresentação do comprovante de vacinação. Pela idade, Fernandes era para estar com pelo menos duas doses de vacina. O comprovante só não será exigido dos que, por razões médicas, não puderam se vacinar. Fernandes ainda não poderá estar nas sessões de modo presencial.

