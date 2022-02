Advogado e armeiro suspeitos de envolvimento em organização criminosa são presos

Um advogado e um armeiro suspeitos de envolvimento com uma organização criminosa fora presos pela Polícia Civil do Ceará, por meio da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas (Draco). Na ação, 11 armas de fogo foram apreendidas.

O grupo responsável pelo armazenamento, manutenção e preparação de armamentos usados por organizações criminosas foi desarticulado. O homem que era considerado o armeiro e um advogado, que tinha a função de repassar as determinações dos chefes de questão presos para integrantes que estão em liberdade foram detidos. Foram apreendidas 11 armas, munições, projéteis e objetos para fabricação de armas de fogo.

"As investigações decorreram da prisão de Francisca Valeska Pereira Monteiro (27), a “Majestade”, a qual foi presa em Gramado, no Rio Grande do Sul (RS)", divulgou a Polícia Civil.

