105 kg de drogas vindos de Rondônia são encontrados dentro de pneus

Cerca de 105 kg de droga foram apreendidos na noite dessa quarta-feira, 9, em Viçosa do Ceará. Quatro homens foram detidos, sendo dois vindos de Rondônia, com 45 anos e 49 anos de idade, e dois naturais do Amazonas, com 47 anos e 60 anos. Os suspeitos informaram que a droga estava vindo de Porto Velho (RO) e tinha como destino Fortaleza.



Por volta das 19h de ontem, policiais rodoviários federais e policiais militares abordaram uma camioneta S10 de cor branca que transportava em sua carroceria dois pneus de trator. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ao serem indagados sobre os pneus transportados, os ocupantes do veículo apresentaram contradições.

Suspeita foi o peso da carga transportada

Com uma fiscalização mais minuciosa, os policiais constataram que o peso dos pneus estavam acima do normal e desmontaram as rodas. Foram encontrados 104 tabletes contendo pasta base e cloridrato de cocaína, sendo 26,2kg de pasta base de cocaína e 79,5 kg de cloridrato de cocaína, totalizando 105,7 kg.

Durante a ação foi possível identificar e abordar um segundo veículo, Ford KA de cor vermelha, que estava dando apoio ao veículo que transportava a droga.

A droga e os veículos foram apreendidos, bem como os suspeitos detidos foram encaminhados para Polícia Civil de Tianguá.

