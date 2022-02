Cotar apreende pelo menos 14 armas de fogo, munição, dinheiro e 139 embalagens com maconha

Os militares do Cotar apreenderam 10 pistolas, um revólver, um rifle, uma espingarda calibre 12, 139 embalagens de maconha, além de dinheiro em espécie.

Policiais militares do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI), do Comando Tático Rural (Cotar) apreenderam pelo menos 14 armas de fogo, munição, drogas e dinheiro em Itapipoca, Ceará. A ação aconteceu nesta sexta-feira, 4.

Sobre o assunto 11 espingardas apreendidas em casebre no interior do Ceará

Juiz nega liberdade para gestante presa por roubo e afirma que assaltar indica boas condições de saúde

Os militares apreenderam 10 pistolas, um revólver, um rifle, uma espingarda calibre 12, 139 embalagens de maconha, além de dinheiro em espécie. A ação foi na localidade de Mucambo de Baixo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apreensão realizada pelo Cotar em Itapipoca (Foto: via WhatsApp O POVO )



Seis pessoas foram detidas e são encaminhadas à Delegacia de Narcóticos (Denarc) para realização dos procedimentos cabíveis.



Apreensão de armas, drogas, munição e dinheiro realizada pelo Cotar (Foto: via WhatsApp O POVO )



O comandante geral da Polícia Militar do Ceará (PMCE), coronel Márcio Oliveira, confirmou o êxito da apreensão ao O POVO e parabenizou os policiais pela ação, que é expressiva para o combate ao tráfico de drogas no Ceará.

Tags