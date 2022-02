Suspeito de matar ex-companheira é preso em flagrante em Fortaleza

Um homem de 26 anos foi preso em flagrante nesse domingo, 6, no bairro Barroso, em Fortaleza, por suspeita de matar a ex-companheira. A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) efetuou a captura do suspeito poucas horas depois do crime ser registrado, conforme informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Com uma cópia da chave da casa da ex-companheira, o homem teria entrado na residência e teria aguardado o retorno da vítima, que foi morta por um objeto perfurocortante. Além da PCCE, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foram acionados.

No local, foram realizados os primeiros levantamentos, onde, após buscas, o suspeito foi preso e autuado em flagrante pelo crime de feminicídio. Agora, ele está à disposição da Justiça. Outras denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Além do Disque-Denúncia, informações podem ser passadas também pelo número (85) 3101 0181, WhatsApp por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. Elas também podem ser encaminhadas para o número (85) 3257 4807, do DHPP. O sigilo e o anonimato são garantidos.

