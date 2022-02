Curto-circuito em gerador do Hospital Infantil Albert Sabin gera princípio de incêndio

Princípio de incêndio aconteceu na manhã desta terça-feira, 8, em decorrência de um curto-circuito no gerador localizado no estacionamento do Centro de Emergência do Hospital Infantil Albert Sabin (Hias)

Um curto-circuito em um gerador localizado no estacionamento do Centro de Emergência do Hospital Infantil Albert Sabin (Hias), em Fortaleza, foi responsável por gerar um princípio de incêndio no equipamento na manhã desta terça-feira, 8. O caso foi pouco antes das 6 horas, e as chamas foram rapidamente controladas pela equipe de segurança da unidade. Não houve registro de feridos.

Após o controle do incêndio por meio de extintores internos de segurança, a equipe de manutenção do Hias foi acionada para avaliar os danos e restabelecer o fornecimento completo de energia, segundo nota enviada pelo hospital. Ainda, as chamas não atingiram o prédio da unidade e o atendimento aos pacientes não foi comprometido, uma vez que o hospital dipõe de luzes e dispositivos de emergência.

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) também foi acionado, e os agentes realizaram contenção do vazamento de combustível e resfriamento do local. As baterias do gerador, que teve perda total, foram retiradas de forma preventiva. Para saber a causa do incêndio, no entanto, vai ser necessária a realização de perícia no equipamento.

O CBMCE também informou que técnicos do Hias realizaram ações preventivas na parte elétrica do hospital, a qual já havia sido desligada antes da chegada dos agentes. A energia do Centro de Emergência foi totalmente restabelecida ainda na manhã desta terça, 8.

