Clássico-Rei: torcedores invadem BR-116 durante briga antes do jogo

Ceará e Fortaleza se enfrentaram no final da tarde desse sábado, 5, na Arena Castelão, pela Copa do Nordeste. Antes do Clássico-Rei começar, no entanto, torcedores que se deslocavam a pé ao estádio pela BR-116, no bairro Messejana, em Fortaleza, geraram um princípio de tumulto e invadiram a pista, chegando a atrapalhar o fluxo de carros.

De imediato, homens da Polícia Militar do Ceará (PMCE) que estavam no local, por meio de viaturas do Comando Tático Motorizado e da Força Tática, interromperam o confronto. Apesar dos torcedores terem se agredido com socos e pontapés, ninguém chegou a ser lesionado ou preso durante a ação da Polícia, que realizou ações preventivas nas imediações da Arena Castelão.

Operação também foi realizada pela PMCE nas principais vias de acesso, nos terminais de ônibus e em outras áreas de concentração de torcedores, segundo foi informado por meio de nota pela PMCE. As ações têm o objetivo de garantir a ordem pública no decurso do evento, além de impedir ou reprimir qualquer conduta delituosa.

