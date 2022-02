Homem é encontrado morto com lesões corporais no bairro Ancuri, em Fortaleza

O corpo de um homem foi encontrado em uma via pública no bairro Ancuri, no último sábado, 5, por equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar do Ceará. A vítima apresentava com lesões corporais causadas por um objeto contundente. O homem assassinado ainda não foi identificado.

Há relatos de que o homem teria sido espancado, mas a Polícia não confirmou as informações.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as equipes de segurança foram acionadas para atender a uma ocorrência de homicídio. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também esteve na área e colheu indícios que poderão auxiliar nas investigações. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) instaurou um inquérito policial para elucidar o caso.



