Planetário de Fortaleza abre curso gratuito de astronomia popular

Dentre as principais características que separa os seres humanos das demais espécies da natureza, está o questionamento daquilo que existe para além do planeta Terra. Para ajudar o público fortalezense a compreender o que se passa diante de seus olhos quando voltados para cima, o Planetário Rubens de Azevedo, no Centro Dragão do Mar, abriu o “Curso Popular de Astronomia”.

Com quatro aulas gratuitas e independentes entre si, o curso ocorre na tarde de todos os sábados de fevereiro. Neste sábado, 5, os participantes acompanharam a aula do professor Paulo Otávio. Ele mostrou como os astros celestes se apresentam sobre as cabeças dos fortalezenses no período da noite, na aula “O céu do mês”.

Além desta, será possível assistir às aulas “Distâncias astronômicas”, “A Via Láctea” e “O Sol: a nossa estrela”, que ocorrerão nos próximos sábados, respectivamente. “É um curso para as pessoas que têm curiosidade sobre astronomia e que querem saber um pouco mais sobre esse assunto”, diz ele, que ministra aulas de astronomia há oito anos.

A médica veterinária Lalucha Duarte, de 34 anos, foi uma das pessoas interessadas por conhecimentos astronômicos nesta tarde. Amante do assunto desde a infância, ela aproveitou a oportunidade para se aprofundar um pouco mais no tema, mesmo não sendo seu instrumento de trabalho. “É um conteúdo que agrega e é muito interessante”, afirma ela, que diz gostar das teorias e dos astros celestes.

Também estiveram no planetário a advogada Thaís Veras, 26, e o cervejeiro Sérgio Soares, 34. Já frequentadores do planetário, disseram que fazia muito tempo que não iam ao local. Mas neste sábado, 5, resolveram assistir à aula – e na sequência aproveitar uma apresentação de chorinho no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.

“Eu sempre vejo matérias, visito o site da Nasa, o Instagram de astronautas, mas não me aprofundo, não. Sou muito curioso e acompanho por curiosidade, para ver algo diferente”, explica Sérgio, sendo acompanhado por Thaís, que explica que a ida ao planetário é uma vivência única. “Por mais que você não goste (da temática), verá que é uma experiência bem legal, bem bonita e interessante”, comenta ela.

A exposição da aula é completamente diferente das aulas convencionais. Durante a explicação, os participantes são convidados a direcionar seus olhos para cima, onde há um painel circular expondo a simulação de como o céu verdadeiramente é, sem a interferência das luzes da Cidade. Em pouco mais de uma hora, é possível entender o posicionamento de planetas, estrelas e até de constelações inteiras.

Para participar, basta ser maior de 12 anos e preencher um formulário de inscrição disponível no site do planetário. As aulas são ministradas das 15h30min às 16h30min, com capacidade máxima de 40 vagas. O acesso à sala é condicionado à apresentação do passaporte vacinal completo há pelo menos 15 dias e de documento de identificação. O uso de máscara é obrigatório.

Serviço

Curso Popular de Astronomia do Planetário Rubens de Azevedo em fevereiro

Dias: 12, 19 e 26 de fevereiro

Horário: 15h30min

Local: Planetário Rubens de Azevedo (rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema)

Acesso gratuito mediante inscrição prévia

