Fortaleza inicia preparação para jogo diante do Náutico nesta segunda; veja desfalques

O Fortaleza irá iniciar nesta segunda-feira, 7, a preparação para o próximo duelo do calendário. Os atletas irão se reapresentar no período vespertino para começar o treinamentos para o jogo diante do Náutico. No próximo sábado, 12, as equipes irão se enfrentam às 17h45min, no estádio dos Aflitos. A partida é válida pela 4ª rodada da Copa do Nordeste.

O Leão terá dois desfalques para a partida. Expulso pela confusão no Clássico-Rei, Romarinho está suspenso e não poderá participar do jogo da próxima rodada. Quem também está fora é o atacante Robson, que foi diagnosticado com edema na panturrilha esquerda e sequer foi relacionado para o jogo do último sábado, 5, diante do Ceará.

Com duas vitórias e um empate, o Fortaleza é líder do Grupo A da Copa do Nordeste com sete pontos somados. A equipe do Pici marcou oito gols e foi vazada apenas em uma ocasião. Na temporada 2022, além do Nordestão, o Tricolor disputa também Campeonato Cearense, Copa do Brasil, Copa Libertadores da América e Série A do Brasileirão.

