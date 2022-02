Fluminense é letal e supera Flamengo no primeiro clássico do Carioca

Mesmo com o domínio Flamengo na maior parte do confronto, o Fluminense conseguiu conter o ataque adversário e foi letal quando teve sua chance. O primeiro clássico do Campeonato Carioca terminou com uma vitória Tricolor por 1 a 0, que dá esperanças ao torcedor com o time de Abel Braga e deixa os rubro-negros com uma pulga atrás da orelha no início da temporada.

VEEEEEENNNCEEEE O FLUMINEEEEESEEE! COM GOL DO JHON ARIAS, O #TIMEDEGUERREIROS VENCE O FLAMENGO E CONQUISTA MAIS TRÊS PONTOS NO @CARIOCAO! VAMOS, FLUZÃO!