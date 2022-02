Mulher de 21 anos é baleada e tem carro abandonado em terreno baldio no Centro

Uma mulher de 21 anos foi abordada, lesionada com um disparo de arma de fogo e teve o carro roubado e depois abandonado em um terreno baldio no Centro de Fortaleza. O caso foi registrado na noite da terça-feira, 1º, e a vítima seria motorista de aplicativo.

Segundo nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), policiais militares atenderam uma ocorrência de lesão corporal à bala. Os autores do crime fugiram.

Sobre o assunto Frentistas reagem e impedem assalto em posto de gasolina na Praia de Iracema

Juiz nega liberdade para gestante presa por roubo e afirma que assaltar indica boas condições de saúde

Idoso fica ferido em curto-circuito causado por explosão de registro de eletricidade

Tiroteio é registrado no bairro Messejana e mobiliza equipes da PM em Fortaleza

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O caso é investigado pelo 34º Distrito Policial, no Centro.

Nota da SSPDS

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) foi acionada, na noite dessa terça-feira (01), para atender a uma ocorrência de lesão corporal a bala, no bairro Centro, na Área Integrada de Segurança 4 (AIS 4) da Capital. De acordo com informações policiais, uma mulher de 21 anos foi abordada e lesionada com um disparo de arma de fogo. Os autores da ação criminosa empreenderam fuga no carro da vítima. O automóvel foi abandonado em um terreno baldio próximo ao local do crime. Um inquérito policial foi instaurado na Delegacia do 34° Distrito Policial, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). Diligências seguem em andamento visando capturar os suspeitos do crime.



Denúncias



A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.



As denúncias também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3101-4926, do 34º Distrito Policial. O sigilo e o anonimato são garantidos.



Tags