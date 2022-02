Tiroteio é registrado no bairro Messejana e mobiliza equipes da PM em Fortaleza

Equipes da Força Tática (FT) e do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) realizaram incursões no bairro

As equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) se mobilizaram para atender a uma ocorrência de disparos de arma de fogo no bairro Messejana, em Fortaleza, na última quarta-feira, 3.



Moradores do Conjunto São Miguel comentaram sobre o barulho de tiros e a presença da Polícia na região. Alguns ainda filmaram a aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) sobrevoando o local.

A Polícia foi acionada por meio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops). Equipes da Força Tática (FT) e do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) realizaram incursões no bairro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Fortaleza tem redução de 23,2% nos crimes contra o patrimônio em janeiro

Suspeito de enviar carro-bomba à Assembleia é transferido de SP para o Ceará

Frentistas reagem e impedem assalto em posto de gasolina na Praia de Iracema

Juiz nega liberdade para gestante presa por roubo e afirma que assaltar indica boas condições de saúde

Idoso fica ferido em curto-circuito causado por explosão de registro de eletricidade

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apura o fato. Estão sendo realizadas buscas a região no intuito de identificar os autores do crime. Ainda não há presos.

Tags