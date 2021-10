Ciclofaixa de lazer realiza atividades do Outubro Urbano neste domingo, 31

A Ciclofaixa de Lazer reúne neste domingo, 31, diversas ações educativas sobre segurança viária e desenvolvimento urbano sustentável. A programação é desenvolvida pela Prefeitura de Fortaleza, por meio da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e do Instituto de Planejamento de Fortaleza (Iplanfor), em alusão ao Dia Mundial da Cidade. As atividades acontecem das 8 às 10 horas, no Passeio Público.

A AMC distribuirá adesivos para veículos que incentivam o respeito aos pedestres e ciclistas, kit educativo sobre o trânsito para crianças e as plaquinhas de sinalização para bicicletas. Já o Iplanfor encerra a sua participação no evento Outubro Urbano Fortaleza com uma série de atividades para incentivar percursos urbanos a pé e de bicicleta, além de oficinas de educação ambiental. As ações contam com o apoio da Secretaria de Turismo de Fortaleza (Setfor) e Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma).

As atividades acontecem em espaço aberto, com o objetivo de oferecer maior segurança sanitária. Será disponibilizado ainda um roteiro específico para pessoas com dificuldade de locomoção e acesso ao mar em cadeira de rodas.

O Outubro Urbano é uma campanha global da Organização das Nações Unidas (ONU) que sensibiliza diversos setores sociais a focarem, durante 31 dias, no desenvolvimento de estratégias para a promoção de um crescimento urbano mais inclusivo, justo e sustentável. Neste ano, Fortaleza participa da iniciativa pela primeira vez.

Rotas da ciclofaixa de lazer

As três rotas da ciclofaixa de lazer ficarão disponíveis das 6 às 12 horas em direção ao Passeio Público. Agentes e orientadores da AMC, Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) e Guarda Municipal apoiarão os ciclistas ao longo do trajeto. Já os pontos de apoio permanecerão no Anfiteatro do Parque do Cocó, Passeio Público, Igreja Nossa Senhora Aparecida e Praça Jonas de Freitas (atrás do North Shopping).

Rota Leste

A rota leste sairá do início da ciclovia da avenida Washington Soares em direção ao Passeio Público, passando pelo Ponto de Apoio do Anfiteatro do Parque do Cocó. O percurso seguirá pelas avenidas Sebastião de Abreu, Padre Antônio Tomás, Senador Virgílio Távora, Antônio Justa, Abolição, Beira-Mar (pela ciclovia paisagística), Historiador Raimundo Girão, Alberto Nepomuceno e rua Dr. João Moreira, até o Passeio Público.

Rota Oeste

A rota oeste vai ligar a Praça Jonas Freitas, conhecida como Praça dos Animais ou Praça do North Shopping, no bairro São Gerardo, ao Passeio Público. O circuito passará pela rua Braz de Francesco, avenida Bezerra de Menezes, rua Justiniano de Serpa, avenida Domingos Olímpio, Floriano Peixoto, seguindo para o Passeio Público, pelo Centro.

Rota Sul

A rota sul vai ligar a Praça da Igreja Nossa Senhora Aparecida, no bairro Montese, ao Passeio Público. O percurso partirá da avenida Professor Gomes de Matos, rua Jorge Dumar, avenida Eduardo Girão, avenida dos Expedicionários, rua Barão do Rio Branco e avenida Domingos Olímpio, onde se conectará com a rota oeste em direção ao Passeio Público, pela rua Floriano Peixoto.

