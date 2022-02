Engavetamento de nove veículos causa engarrafamento na BR-116 na manhã desta sexta-feira

Um engavetamento com nove carros foi registrado na manhã desta sexta-feira, 4, na BR 116. Um vídeo enviado por pessoas que trafegavam pelo local registrou o congestionamento que se formou após o acidente. As informações que chegam dão conta que o problema ocorreu próximo ao Anel Viário, os veículos se deslocavam no sentido Fortaleza/Chorozinho.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), nove veículos se envolveram no engavetamento, que ocorreu no km 10 da BR 116, o órgão ainda informou que não houve vítimas fatais. Veja o vídeo do engarrafamento após o acidente:

