Cachorra levada por engano para o Rio de Janeiro é devolvida à tutora em Fortaleza

Um problema operacional teria ocasionado a mudança de destino do animal, que deveria sair do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e chegar à Capital

A cachorra Zoe, esquecida em aeronave pela equipe da companhia aérea Latam, foi devolvida para sua tutora nesta quinta-feira, 3. A empresa informou em nota que manteve contato direto com a tutora, que foi informada dos procedimentos que estavam sendo adotados, conforme a Latam. “Zoe estava bem cuidada e em segurança e, inclusive, recebeu atendimento veterinário preventivo”, disse a Latam.

A companhia esclareceu que Zoe não desembarcou em Fortaleza nesta quarta-feira, 2, como era previsto, por questões operacionais. A cachorra, filhote da raça Border Collie, havia embarcado no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, para Fortaleza, mas acabou indo para o Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.

Mais cedo, em entrevista ao O POVO, a tutora Priscila Carneiro disse que entrou em desespero por não saber onde estava a filhote, quando soube que não havia animais embarcados na aeronave. “Eles me disseram que não sabiam o que tinha acontecido. Eu perguntava a todo momento onde ela estava, pedia para eles olharem direito”, conta.

Após descobrir o incidente, uma hora após o desembarque na Capital, Priscila foi informada que uma equipe no Rio de Janeiro estava esperando para levar o animal ao veterinário. “Mandaram vídeos mostrando que ela estava bem, tinha recebido os cuidados e com o laudo dado pela veterinária”, disse a tutora.



