Mulher morre afogada ao tentar salvar cães em praia do Rio de Janeiro

Uma mulher morreu afogada na praia de São Conrado, Zona Sul do Rio de Janeiro, na última terça-feira, 1º, após tentar salvar um dos seus cachorros que caiu nas pedras da região. Um homem que a acompanhava e que também tentou ajudar os animais está desaparecido.

Momentos antes do acidente, a mulher postou vídeos com os animais. Paola de Medeiros, de 25 anos, era moradora do Vidigal e passeava na praia com dois cães. Ela estava acompanhada de um homem identificado apenas como Damião.

Ao perceber que um dos cachorros estava indo em direção ao mar agitado no costão da Avenida Niemeyer, a mulher chegou a dizer "Sai daí, você vai morrer".

Depois, outro cachorro desce as pedras indo em direção ao mar. Testemunhas afirmam que Paola pulou primeiro para resgatar os animais e Damião teria caído ao tentar ajudá-la, segundo o jornal O Globo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mulher foi encontrada morta e teve o corpo reconhecido pelo pai. O cão foi resgatado com vida. O homem identificado apenas como Damião, que estava com a jovem, segue desaparecido.

