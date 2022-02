Primeiros a chegar quando há acidente, agentes de trânsito aprendem sobre primeiros socorros

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) elaborou um curso preparatório de primeiros socorros para que os seus agentes tenham condições de atuar na preservação de vidas durante as ocorrências, em apoio à equipe especializada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Na maioria dos acidentes, o corpo operacional do órgão é quem chega primeiro no local e o objetivo do projeto é dar condições para que estes possam fazer as primeiras ações de salvamento.

Até o momento, 90 agentes concluíram o Curso de Suporte Básico à Vida (CSBV), de acordo com Juliana Coelho, superintendente da AMC. A princípio, quem participou das cinco primeiras turmas criadas foram agentes que manifestaram interesse. No entanto, ela ressalta que para o futuro, todo o corpo operacional da Autarquia deverá ter aulas de primeiros socorros.

“Fechamos a quinta turma na semana passada, os agentes estão sendo cadastrados à medida que eles possuem essa vontade, esse interesse em participar. Mas a partir de agora, nós temos a intenção que todos os agentes de trânsito da AMC possam passar por essa capacitação e, assim, estejam aptos a prestar esses primeiros socorros em Fortaleza”, disse.

Treinamento

No treinamento, os alunos enfrentam situações de emergência que simulam os primeiros momentos após acidentes de trânsito e aprendem como devem agir para evitar que os traumas das vítimas não se agrave. Todas as viaturas da AMC transportam um kit de primeiros socorros, o qual os agentes foram instruídos a como usar e quando usar. Entre as medidas e ações que os agentes estão capacitados a fazer, estão:

- Identificação de existência de pulsação;

- Verificação de respiração;

- Realização de compressões cardíacas até a chegada de uma ambulância;

- Contenção de hemorragias,

- Posicionamento das vítimas da forma correta para evitar agravamento de traumas;

- Trabalho de estabilização de fraturas nos membros superiores, inferiores e também imobilização na parte da cabeça;

Importância do Curso

O agente da AMC, Jesse Sobral, que participou do curso, relata que já vivenciou situações as quais sentia o desejo de ajudar, mas não tinha conhecimento. “O suporte básico de vida pode fazer a diferença entre viver e morrer para a pessoa, tenho certeza que vai dar mais excelência ao nosso atendimento à população. Podemos salvar não só o munícipe, como também alguém que faz parte do nosso dia a dia”, falou.

Ele diz que o curso foi uma iniciativa brilhante, elogiou as aulas pela didática dos conteúdos e também pelas práticas e simulações de ocorrências. Segundo Jesse, ele aprendeu a reconhecer um infarto, AVC, convulsões e analisar os sintomas que mais causam lesões e risco de morte à vítima de trânsito.

“Antes nós apenas protegíamos a vítima e a cena do acidente, hoje temos como avaliar a situação e se for necessário, intervir com o suporte básico de vida, além de passarmos informações mais precisas ao Samu, a fim de otimizar os recursos necessários ao atendimento”, contou.

Juliana Coelho explicou que o curso foi uma ideia a qual visa complementar as atividades dos agentes de campo nas ruas, essas medidas acontecem desde o ano passado. “Daí surgiu essa ideia de envolver os agentes nessa ação de primeiros socorros. Capacitar para que eles possam ter a possibilidade de ajudar essas pessoas que são vítimas de acidentes de trânsito em Fortaleza. Quando ocorrem essas situações na cidade, a AMC é um dos primeiros órgãos a chegar no local”, concluiu.

Na segunda-feira, 31, uma solenidade foi realizada na sede da AMC para a entrega dos certificados de conclusão da formação dos 90 primeiros alunos. Na ocasião, os brevês que certificam os treinamentos foram acoplados às fardas dos agentes.

Curso

Ministrado pelos educadores do Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Samu, com chancela da Escola de Governo do Município, a instrução é eminentemente prática com carga horária de 32h. Até o momento, cinco turmas já foram realizadas. A grade do curso, que ocorre no Centro de Simulação Realística do NEP, é desenvolvida especialmente para a AMC, abordando como conteúdos a segurança de cena, cinemática do trauma, urgências clínicas e no trauma, além de avaliação somativa.



