Morre o repórter cinematográfico Dorian Girão, em Fortaleza, aos 49 anos

Com mais de 20 anos de profissão, Dodó, como era carinhosamente conhecido entre os colegas da imprensa, deixa esposa, três filhos e um neto

O repórter cinematográfico Dorian Girão, da TV Jangadeiro, morreu nessa terça-feira, 1º, em Fortaleza, aos 49 anos. Dodó, como era carinhosamente conhecido entre os colegas da imprensa, deixa esposa, três filhos e um neto. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória enquanto fazia um passeio de bicicleta, no fim da tarde, na rua Osvaldo Cruz, bairro Dionísio Torres. O profissional chegou a ser socorrido a uma unidade hospitalar da Capital, mas não resistiu.



Em março de 2021, o cinegrafista conseguiu superar a Covid-19, após passar alguns dias internado depois de contrair a doença. Na saída do hospital, Dodó foi recepcionado com festa por amigos e familiares. Ele mesmo compartilhou as imagens nas redes sociais e escreveu uma mensagem de gratidão a quem torceu pela sua recuperação.



“Passando somente para agradecer a todas as pessoas que oraram por mim. Com toda certeza, foi a minha cura. Não tenho nada a pedir, somente agradecer pela vida que Deus me proporcionou novamente. Gratidão é o maior sentimento”, disse, à época.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao longo dos mais de 20 anos de carreira, o profissional colecionou dezenas de amigos na imprensa da Capital. Carismático e atencioso, ele sempre estava disposto a ajudar os colegas de profissão e transmitir conhecimento aos repórteres e cinegrafistas iniciantes.



A jornalista Jéssica Costa, produtora TV Verdes Mares, lembra que viveu suas primeiras experiências na televisão ao lado de Dodó, gravando reportagens para o programa Policial Barra Pesada, da TV Jangadeiro. “Ele era uma pessoa incrível, não tem outra definição. Tinha um coração gigante. Acolhia, ensinava, ajudava o repórter a fazer a melhor passagem [aparição]. Além disso, um marido exemplar, pai amoroso e amigo de todos que o cercavam. É uma perda muito dolorosa”, lamenta.



Nas coberturas do dia a dia, Dodó encontrava amigos de diferentes veículos de comunicação. Entre eles, a jornalista Jéssika Sisnando, do O POVO, que ressalta a alegria como a principal característica do cinegrafista. “Era uma pessoa muito querida, era sempre uma alegria encontrá-lo nas pautas, porque ele transmitia isso. Ele podia ver a gente em qualquer lugar, não importava o dia ou hora, sempre vinha cumprimentar com a mesma atenção e carinho”, lembra.



A TV Jangadeiro, onde Dodó trabalhava desde os primeiros anos de sua carreira, lamentou a morte do cinegrafista por meio de nota de pesar publicada nas redes sociais: “É com imenso pesar que o Jornal Jangadeiro comunica e lamenta a morte do nosso querido repórter cinematográfico Dorian Girão. Aos familiares e amigos, nossas condolências. Dodó, gratidão!”.

Segundo informado pela família, o velório será realizado nesta quarta-feira, 2, na casa funerária Alvorada Funerais, no bairro José Bonifácio, das 6 horas às 15 horas. Já o sepultamento está programado para às 16h30min, no Cemitério Parque da Paz, no Passaré.

Tags