R$ 10 mil em cédulas falsas são interceptados pela Receita Federal em Fortaleza

Remetende é oriundo do estado de Minas Gerais, mas sua identidade ainda não foi divulgada

A Receita Federal interceptou R$ 10 mil em notas de R$ 100, na manhã desta terça-feira, 1º, em Fortaleza. A apreensão ocorreu no centro de distribuição dos Correios. Segundo informações, a encomenda postal era proveniente do município de Vespasiano, em Minas Gerais, com destino a Capital cearense.

As informações acerca da identidade do remetente ainda não foram divulgadas. As células foram entregues na sede da Polícia Federal, que dará continuidade às investigações.

