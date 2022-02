Novo massacre na RDC deixa mais de 40 mortos

Pelo menos 40 pessoas morreram em um massacre na noite de terça-feira (1º), na República Democrática do Congo (RDC), quando um grupo de milícias atacou um acampamento de deslocados em Ituri, no nordeste do país - informaram diferentes fontes nesta quarta-feira (2).

"Pelo menos 40 civis foram assassinados com armas brancas" em um acampamento para deslocados no território de Djugu, tuitou o Termômetro de Segurança de Kivu (KST, na sigla em inglês).

Fontes administrativas e da sociedade civil disseram, por sua vez, que o balanço é demais ao menos 50 mortos.

A milícia Cooperativa para o Desenvolvimento do Congo (Codeco) é a principal suspeita de ter cometido o ataque. A Codeco alega defender os interesses da comunidade lendu e ataca, com frequência, os membros do grupo hema.

Em apenas oito dias, entre o final de novembro e o início de dezembro, o KST contabilizou 123 civis mortos na mesma região, também em acampamentos de deslocados.

