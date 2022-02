Médicos abandonam escalas após redução de quase 40% nos valores dos plantões

Segundo o Sindicato dos Médicos do Ceará (SindMedCe), após a cooperativa Coaph assumir o pagamento dos honorários, os valores caíram

O Sindicato dos Médicos do Ceará (SindMedCe) recebeu, nessa sexta-feira, 28, um ofício assinado por 29 médicos que atuam no Hospital Distrital Gonzaga Mota José Walter, unidade de saúde da Rede Municipal de Fortaleza integrante da estrutura da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a respeito de uma redução de cerca de 40% nos valores dos plantões.

No documento, eles informavam sobre a saída coletiva de todos os profissionais que fazem parte da escala de plantões a partir dessa terça-feira, 1º, e solicitavam o retorno dos valores anteriores, não reconhecendo motivos plausíveis para a diminuição por parte da Coaph. "Ratificamos a decisão da atual equipe médica em entregar toda a escala de plantão e prescrição do Hospital Distrital Gonzaga Mota José Walter”, diz um trecho do documento.

Conforme o Sindicato, as diminuições começaram logo após a contratação da Cooperativa de Atendimento Pré e Hospitalar (Coaph), que passou a administrar os pagamentos.

O presidente do SindMed, Leonardo Alcântara, explicou ao O POVO que a SMS modificou a forma de contratação dos médicos. No modelo anterior, a Secretaria pagava diretamente aos profissionais, abrindo um processo, com dispensa de licitação. O modelo era chamado de RPA (Recibo de profissional autônomo). Após a modificação, os funcionários passaram a ser contratados por meio da Cooperativa, que possui dispensa emergencial de licitação.

"A partir desta terça-feira, 1º, podemos identificar que várias das escalas que estavam preenchidas por médicos, que eram pagos diretamente pela Prefeitura, estão vazias. A empresa que foi contratada para prestar o serviço de contratação não está atuando. Existe hoje um verdadeiro apagão nas escalas médicas. Esse processo impacta diretamente na assistência à saúde da população", afirmou Leonardo.

Nessa sexta, 28, o Sindicato dos Médicos encaminhou um ofício à Cooperativa e à SMS, solicitando uma explicação. A organização também espera que a Secretaria intervenha nos valores.

Valores anteriores

Anteriormente, os valores por RPA eram:

De segunda à sexta-feira (Turno MT): R$ 1.856,00;

Segunda à quinta (Turno SN): R$ 2.029,00;

Sexta (Turno SN) e fim de semana: R$ 2.174,00.



Após a Coaph assumir os pagamentos, os valores passaram a ser:

Segunda à sexta (turno MT): R$ 1.285,20;

Segunda à quinta-feira (turno SN): R$ 1.330,00;

Sexta-feira (turno SN) e fim de semana: R$ 1.363,35;

Feriado nobre (Carnaval, Natal e Réveillon): R$ 2.528,87;

Valores por prescrição semana: R$ 590,38 e fim de semana: 614,26.

O POVO entrou em contato com a assessoria da Coaph e da SMS para pedir explicações, mas não obteve resposta até o momento da publicação desta notícia.



Com informações do repórter Levi Aguiar

Última atualização em 01/02/2022, às 22h42

