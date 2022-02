Sarto anuncia edital para plantar 5 mil árvores de grande porte já crescidas em Fortaleza

O prefeito José Sarto (PDT) anunciou, no discurso nesta terça-feira, 1º, na Câmara Municipal de Fortaleza, um edital específico para arborização de Fortaleza. O plano prevê o plantio de cinco mil árvores.

A proposta é diferente do plantio de mudas que tem sido comum pela cidade. Em várias vias são colocadas mudas, que demoram a crescer e demorarão anos para dar sobra. Com esse edital específico, serão plantadas árvores de grande porte, já desenvolvidas e com copa cheia.

Segundo a secretária do Urbanismo e Meio Ambiente, Luciana Lobo, entre as áreas contempladas estarão grandes corredores, como avenidas Aguanambi e Leste-Oeste. Também as vias com ciclofaixa. Ela ressalta que a estratégia leva em consideração o Plano de Caminhabilidade, como forma de tornar a cidade mais convidativa, menos quente, a percursos a pé.

O secretário da Infraestrutura, Samuel Dias, acrescenta que será dada ênfase aos lugares que recebem intervenções da Prefeitura, em particular bairros da periferia que recebem saneamento e nova pavimentação. E também nas obras de grande porte, como na Beira Mar. O local já está recebendo a arborização nos moldes tradicionais, mas ainda terá também as plantas de maior porte. De acordo com Luciana Lobo, serão escolhidas espécies nativas.

"Com contrato específico, a gente consegue ter melhor qualidade no tipo de árvore que a gente vai colocar, e também na efetividade dessa implantação", afirmou Samuel.

É previsto o plantio de mais de cinco mil árvores. Duas mil estão prevista para serem plantadas até dezembro deste ano. O investimento será de R$ 9,4 milhões, com financiamento do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF). O edital está previsto para ser lançado próxima semana e o prazo total é de 18 meses.

O prefeito destacou ainda o lançamento do edital de licitação para contratar a empresa que implantará 30 microparques. As propostas poderão ser enviadas até o dia 21 de fevereiro.

"Quero terminar o meu mandato fazendo essa reviravolta no ambiente de Fortaleza e tornando nossa cidade, nossas avenidas bem arborizadas, nossas lagoas revitalizadas", disse Sarto.





