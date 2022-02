Positividade em testes de Covid-19 pela Fiocruz aumentou de 3 para 37%

Com a crescente no número de casos de Covid-19 desde o fim do ano passado em todo o País, o percentual de positividade em testes da doença analisados pelos laboratórios da Fiocruz também aumentou. De 3% em todo o mês de dezembro, o indicador de casos detectáveis subiu para 37% em análise feita até o dia 24 de janeiro deste ano.

O número de testes realizados também teve um aumento, onde na Semana Epidemiológica (SE) 3, do período de 16 a 22 de janeiro, foram analisadas 121.275 amostras pelas centrais da Fiocruz. A crescente representa um aumento de 195% em comparação com a média das oito semanas anteriores. Assim, o aumento percentual de positivos é perceptível nas análises de todas as centrais da Fiocruz. Sobre o assunto A obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19 no mundo

Os dados provenientes de testes RT-PCR, realizados na rede pública, são consolidados e monitorados pelo Escritório de Testagem da Fiocruz por meio de fontes como o Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial do Ministério da Saúde (GAL) e as Centrais de Grande Processamento da Fundação, baseadas no Ceará, Rio de Janeiro e Paraná.

Em dezembro do ano passado, a Unidade de Apoio ao Diagnóstico da Covid-19 baseada no Ceará (Unadig-CE) processou 13.181 amostras de RT-PCR, com uma taxa de positividade de 4%. Até o dia 24 de janeiro, no entanto, foram 58.285 amostras com um percentual de casos positivos de 40%. Atualmente, a unidade processa amostras do próprio Estado, além Santa Catarina e São Paulo desde janeiro deste ano.

O crescimento também foi visto na central baseada no Rio de Janeiro (Unadig-RJ), apontando um salto de 2% em dezembro, quando foram processados 52.795 testes, para 37% até 24 de janeiro de 2022, com 88.495 amostras analisadas. Atualmente, a unidade também processa amostras do próprio estado, além do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais.

A central do Paraná, que tem processado somente amostras do próprio estado, também apresentou um aumento na taxa de positividade, saltando de 60.037 processamentos em dezembro, o que representa positividade de 4,23%, para 120.642 em janeiro, representando positividade de 35,40%. A dinâmica de processamento de testes, de modo geral, varia ao longo da pandemia, com as unidades trabalhando com amostras de diferentes estados de acordo com a demanda.

Com relação a todas as centrais da Fiocruz, foram processados mais de 9,5 milhões de exames RT-PCR em suporte ao Ministério da Saúde, tendo atendido 23 unidade federativas (UF), número que corresponde a cerca de 35% de todos os exames RT-PCR realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) da rede pública nacional. Em dezembro, foram feitos 131.013 processamentos, 3,66% de positividade, e 267.422 em janeiro, representando 37,34%.

Testes rápidos

Os dados apresentados não incluem a análise de testes rápidos, uma vez que essas amostras não chegam a ir para as unidades de apoio ao diagnóstico, sendo analisadas na hora em que o exame é realizado. Até a segunda semana de janeiro de 2022, a Fiocruz produziu e forneceu mais de 20 milhões de kits de amplificação.

Além disso, a Fiocruz também atuou na distribuição de insumos para apoio a testagem em todo território nacional, com mais de 12 milhões de testes de extração, 19 milhões de kits de coleta, 1,9 milhão de testes rápidos sorológicos e 47,4 milhões de testes rápidos de antígenos.

