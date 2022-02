Fortaleza registrou queda de quase 30% no número de assassinatos em janeiro, diz SSPDS

Números divulgados pela pasta nesta terça-feira, 1º, mostram queda de 29% nas mortes violentas do mês passado na Capital em comparação com o mesmo período de 2021

Fortaleza encerrou o primeiro ano de 2022 com redução de 29% no número de assassinatos, segundo informações divulgadas nesta terça-feira, 1º, pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). De acordo com a pasta, durante os 31 dias de janeiro, a Capital teve o registro de 66 mortes violentas, ante a 93 contabilizadas no mesmo período do ano passado.

A estatística considera os casos de homicídio doloso, feminicído, lesão corporal seguida de morte e roubo seguido de morte (latrocínio). Os números foram compilados pela Gerência de Estatística e Geoprocessamento (Geesp) da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp).

Na média estadual, também houve redução. No total, os 184 municípios cearenses registraram juntos 251 assassinatos em janeiro, média de oito ocorrências por dia. Em relação ao mesmo intervalo do ano passado, quando o número chegou a 306, houve uma retração de 18%. O resultado positivo vem após os doze meses de 2021, que registraram uma redução também de 18%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Cabeça humana é encontrada em campo de futebol de Messejana

Suspeito de matar PM é solto em audiência de custódia após investigação

CGD investiga participação de policial em morte de soldado da PM no Quintino Cunha

Para o titular da SSPDS, Sandro Caron, a melhoria dos indicadores reflete estratégias de atuação conjunta das forças de Segurança do Estado, potencializadas por novos investimentos em ações de inteligência.

"Desde o ano passado, estamos focados em trabalhar para reduzir esses índices e temos conseguido. Tudo isso é fruto de uma série de capturas qualificadas e ações ostensivas realizadas pelas Polícias Civil e Militar amparadas em ações de inteligência que aumentam a efetividade dos trabalhos.”

No acumulado de 2021, os números também apresentaram queda. Considerando os 12 meses do ano, o Ceará teve uma redução de 18% nos crimes violentos em comparação a 2020. De um ano para o outro, o total de mortes caiu de 4.039 para 3.299, segundo os números da SSPDS.

Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui



Tags