Policial Militar é vítima de disparo acidental em Fortaleza

Um Policial Militar foi vítima de disparo acidental que atingiu o próprio pé. O caso aconteceu no domingo, 23, no bairro José de Alencar, Grande Messejana, Fortaleza.

O cabo da PM efetuou o disparo ao manusear uma arma CT 40. O tiro atravessou o coturno e atingiu o pé esquerdo do agente de segurança. Ele foi socorrido à Unidade de Pronto Atendimento de Messejana (UPA) e, posteriormente, transferido ao Frotinha da Parangaba.

Sobre o assunto Homem prende cabeça em máquina ao tentar furtar ursinhos em terminal de Fortaleza

Mulher é presa com arma e drogas no bairro Granja Portugal, em Fortaleza

Motorista detido por atropelar ciclistas é solto após pagar fiança

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O policial ficou internado, mas ainda não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.

Nota da PMCE

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informa que é estável o quadro de saúde do policial militar vítima de disparo acidental, na manhã desse domingo (23). Ele passou por uma cirurgia e espera alta médica para continuar tratamento em casa. A PMCE segue prestando total apoio durante todo o processo de recuperação do militar.



Tags