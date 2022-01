Suspeito foge e abandona sacola com 1,3 mil pedras de crack durante perseguição policial

Homem foi surpreendido com a presença dos policiais durante patrulhamento de rotina no bairro Sapiranga

Um homem suspeito de tráfico de drogas abandonou uma sacola com porções de cocaína e mais de 1,3 mil pedras de crack durante uma perseguição policial nessa segunda-feira, 17, no bairro Sapiranga, em Fortaleza. De acordo com a Polícia, ao avistar agentes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), que faziam patrulhamento de rotina no local, o suspeito jogou uma sacola dentro de uma residência e correu em direção a uma viela, tomando rumo desconhecido.

Segundo a Polícia Militar, não havia ninguém no imóvel onde a sacola foi abandonada. Após uma rápida vistoria na casa, os policiais encontraram diversos papelotes de entorpecentes prontos para o consumo, além de munições e outros materiais utilizados no comércio ilegal de drogas.

No total, foram contabilizadas 780 gramas de cocaína pura, 65 gramas de cocaína diluída, 1.360 pedras de crack ensacadas (225 gramas) e mais 40 gramas da mesma droga em formato de tablete. A sacola abandonada ainda continha três balanças de precisão, um carregador de pistola .380, 14 munições calibre .38, uma munição calibre .380 e dois potes de creatina, suplemento alimentar usado para ganho de força e aumento de massa muscular.

O material apreendido foi apresentado na Delegacia do 26º Distrito Policial da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), no bairro Edson Queiro. A Polícia Militar segue em diligências na tentativa de localizar e prender o proprietário da droga.

